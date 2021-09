Projeto que realiza “Festa das Crianças” na zona rural de Rio Branco pede doações

O projeto Festa das Crianças Gustavo Souza realiza a 8ª ação, que atua na zona rural de Rio Branco, com 150 crianças dos ramais União, Água Preta, Tracajá, Reserva extrativista Chico Mendes, Fazenda Talismã e Fazenda do Tavares. Essa ação social é idealizada pela professora Regiane Souza do Nascimento, que após perder o filho de 10 anos, realiza a festa todos os anos. O projeto foi batizado em homenagem ao filho da professora, Gustavo.

Regiane realiza a Festa das Crianças desde 2014 e em 2020 não pôde fazer a grande festa que faz todos os anos, em decorrência da pandemia de Covid-19, mas mesmo assim, preparou um kit com bolo, salgadinho, cachorro quente, pipoca, doces, balões, refrigerante e brinquedo e levou até a casa de cada criança. Mas este ano, a festa acontece como nos anos anteriores, no dia 10 de outubro, mas seguindo todas as medidas sanitárias recomendadas.

A festa acontece na propriedade da professora, mas os ramais são todos próximos, mas a equipe envia um carro para pegar as crianças. No entanto, Regiane pede a ajuda da população para doar como ingredientes para bolo, cachorro-quente, brinquedos, decoração e itens para pintura facial, além de engradados de refrigerantes variados pipocas (doces e salgadas), lembranças para meninos e meninas, biscoitos recheados, salgadinhos, brigadeiros, pacotes de geladinhos, baldes de sorvete e prêmios para bingos.

“Esse projeto é todo realizado com ajuda de voluntários, amigos, família, pessoas que Deus toca no coração para nos doar o necessário para a realização da festa e até mesmo as pessoas que vem no dia para ajudar a servir as crianças. Eu sou apenas uma professora que sozinha eu não conseguiria fazer nem a metade do que fazemos aqui todos os anos”, diz.

Durante a comemoração, o projeto oferece apresentação teatral, brincadeiras com palhaço, pessoas caracterizadas com personagens da literatura infantil, pintura facial, balão surpresa para crianças e adultos, bingos de vários prêmios, pula pula, bolo, cachorro-quente, sorvete, geladinho, pipoca, refrigerante, doces, churrasco, distribuição de brinquedos novos ou usados e outros.

Conheça mais sobre a origem do projeto.