Projeto social Fonte do Bem faz campanha para arrecadar itens para ação no dia das crianças

O projeto Fonte do Bem busca ajuda através de doações para a realização da próxima ação em alusão ao dia das crianças, no mês de outubro. As ações sociais são realizadas desde 2018 e já contemplou mais de sete bairros de Rio Branco.

“A primeira ação saiu de uma promessa minha e do outro administrador do projeto, o João Pedro, em 2018. Nós queríamos ajudar pessoas carentes de alguma forma e fizemos um sopão para moradores de rua”, afirma Iana Sarah Lima, uma das idealizadoras do Fonte do Bem.

O projeto atua, por enquanto, apenas na capital acreana e já realizou oito ações nos bairros Apolônio Sales, Tancredo Neves, Wanderley Dantas, Cidade do Povo (Abrigo dos Venezuelanos), Eldorado, Polo Benfica, Rui lino 3 e outros também foram ajudados com distribuição de sopas. O projeto caminha para a nona ação, sendo a terceira em alusão ao dia das crianças.

De acordo com Iana, o grupo ainda não escolheu a comunidade que vai promover a ação para fazer o levantamento de quantas crianças para que não falte nada. “Levaremos brincadeiras, pula-pula, sacolinhas de doces, lanches e brinquedos, para que as crianças tenham um dia de lazer e muita diversão, mas ainda iremos fazer o levantamento de mais ou menos quantidade de crianças”, explica.

A população pode ajudar com material para cachorro quente, refrigerante, brinquedos novos ou usados em boas condições e doces, como bombons, pirulitos, chocolate e bolos. Além disso, os interessados também podem adotar uma criança no valor de R$20, através de transferência via Pix pela chave 68 98118-3233 no nome de João Alencar. O contato pode ser feito através do Instagram @fontedobemm ou pelo número 68 992318271 para mais informações.