Promotora Alessandra Marques é vítima de perfil fake no Facebook e denuncia à polícia

A promotora de Justiça do Ministério Público do Estado, Alessandra Garcia Marques, registrou um boletim de ocorrências após um perfil da rede social Facebook usar sua foto. A conta usa as imagens da promotora, mas tem o nome de Luiz Eduardo Saverin.

Segundo Alessanda Marques, o perfil falso já havia sido denunciado ao Facebook há meses, mas como nada foi feito, ela decidiu denunciar o caso à polícia.

“Este perfil abaixo é falso, não é meu. Já denunciei ao Facebook, que há meses nada faz. Por certo se eu falasse algo que desagradasse politicamente essa rede social, eu estaria bloqueada. Agora a Polícia vai tomar conta”, escreveu.