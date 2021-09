Pronatec reabre processo seletivo para seleção de bolsistas de nível superior em diversos municípios do AC

Nesta quarta-feira (15), o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) publicou no Diário Oficial do Acre a reabertura do processo seletivo para a seleção de bolsistas, de nível superior, que possam atuar nas atividades acadêmicas e administrativas do Mediotec.

As inscrições, que só poderão ser feitas através do e-mail [email protected], iniciam-se já a partir da próxima quinta-feira (16), e vão até o dia 21 de setembro. A carga-horária de trabalho é de 20h semanais, com o valor da bolsa de R$1.250,00, e de R$2,5 mil para carga-horária semanal de 40h.

O candidato precisa enviar a ficha de inscrição totalmente/corretamente preenchida, o Curriculum Vitae, as cópias do Diploma de Formação de Nível Superior, certificados de cursos realizados, declarações de experiências profissionais, etc; e documento de identificação pessoal legível com foto e sem rasura, tudo em um único arquivo e em formato PDF.

A concorrência se dará entre candidatos que submeteram a documentação para mesmo cargo e mesmo município. A primeira fase será de análise curricular e documental, com a contemplação de 60 pontos para experiência profissional específica na área de seleção e titulação. A segunda fase compreenderá a etapa de entrevistas, que valerão 40 pontos, divididos em conhecimentos na área que o candidato quer atuar e em habilidades comunicacionais.

O certame terá validade de 1 ano após a homologação dos resultados a serem publicados no Diário Oficial do Acre, com possibilidade de renovação por igual período, caso seja de interesse da instituição. A ficha de inscrição, bem como outras informações relevantes acerca do processo seletivo, pode ser conferida no DOA.

Confira abaixo a relação de cargos e quantitativo de vagas para cada município:

RIO BRANCO

– 1 vaga [4 meses]: Curso Técnico em Equipamentos Biomédicos (40h) – necessário curso superior em Engenharia Elétrica com experiência comprovada em manutenção de equipamentos hospitalares;

– 2 vagas [3 meses]: Curso Técnico em Vigilância em Saúde (20h) – necessário curso superior em Saúde Coletiva ou Gestão Hospitalar;

FEIJÓ

– 2 vagas para manhã e tarde [3 meses]: Curso Técnico em Imobilizações Ortopédicas (20h) – necessário curso superior em Fisioterapia, com experiência comprovada na área de Imobilizações Ortopédicas;

TARAUACÁ

– 1 vaga [3 meses]: Curso Técnico em Imobilizações Ortopédicas (40h) – necessário curso superior em Engenharia Elétrica com experiência comprovada em manutenção de equipamentos hospitalares;

SENA MADUREIRA

– 2 vagas [3 meses]: Curso Técnico em Imobilizações Ortopédicas (40h) – necessário curso superior em Fisioterapia, com experiência comprovada na área de Imobilizações Ortopédicas;

XAPURI

– 2 vagas [3 meses]: Curso Técnico em Imobilizações Ortopédicas (40h) – necessário curso superior em Fisioterapia, com experiência comprovada na área de Imobilizações Ortopédicas;

CAPIXABA

– 2 vagas [4 meses]: Curso Técnico em Gerência em Saúde (40h) – necessário curso superior em Saúde Coletiva ou em Gestão Hospitalar;

ASSIS BRASIL

– 2 vagas [6 meses]: Curso Técnico em Enfermagem (40h) – necessário curso superior em enfermagem e experiência na área de formação;

JORDÃO

– 3 vagas [6 meses]: Curso Técnico em Enfermagem (40h) – necessário curso superior em enfermagem e experiência na área de formação;

BRASILÉIA

– 1 vaga [3 meses]: Curso Técnico em Nutrição e Dietética (20h) – necessário curso superior em enfermagem e experiência na área de formação.