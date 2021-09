A agência Québec International está recrutando profissionais da América Latina para trabalhar na província de Québec, no Canadá. São cerca de 200 vagas nas áreas de tecnologia da informação, saúde, indústria e manufatura. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site Quebec na Cabeça até 27 de setembro.

As empresas dão preferência a profissionais brasileiros, de acordo com a agência Québec International. As entrevistas são em francês.

