Quais as profissões e quais cargos que mais pagam bem no Brasil?

Na hora de escolher qual carreira seguir, surge um dilema: seguir a vocação ou a que paga melhor? Faculdade ou escola técnica? Os jovens se encontram nessa dúvida ao saírem do ensino médio.

Ao tomar uma decisão tão importante quanto que carreira seguir é válido antes dar uma pesquisada no mercado e se inteirar quais as profissões e cargos que pagam melhor no nosso país.

A seguir, vamos listar as faculdades que mais pagam bem e, por isso, são as mais disputadas. Além disso, vamos informar os cargos que têm melhor remuneração salarial. Acompanhe:

Quais as profissões mais bem remuneradas?

Liderando o ranking está a tão disputada medicina, seguida do setor militar (Marinha, Exército e Aeronáutica) que pode contar com muitos adicionais salariais e logo após vem a Engenharia que tem diversos ramos. Confira o top 10 das profissões:

Medicina: Média salarial: R$ 8.460,00

Setor militar e de defesa: Média salarial: R$ 7695,00

Engenharia de Transportes: Média salarial: R$ 6.052,00

Engenharia Química: Média salarial: R$ 5.815,00

Engenharia Civil: Média Salarial: R$ 5.768,00

Engenharia Mecânica e Metalúrgica: Média Salarial: R$ 5.500,00

Odontologia: Média Salarial: R$ 5.367,00

Engenharia Elétrica: Média Salarial: R$ 4.835,00

Estatística: Média Salarial: R$ 4.780,00

Direito: Média Salarial: R$ 4.104,00

Quais os cargos que mais pagam bem?

Com relação a cargos que têm melhor remuneração, os que se situam no setor financeiro lideram o ranking. Os três maiores salários pertencem a este setor. Dos seis cargos com os salários mais altos, todos são de diretoria. Acompanhe abaixo:

Diretor de Produtos Bancários: Média Salarial: R$ 37 mil

Diretor de Riscos de Mercado: Média Salarial: R$ 36 mil

Diretor de Câmbio e Comércio Exterior: Média Salarial:

Diretor de Produção e Operações da Indústria de Transformação, Extração Mineral e Utilidades: Média Salarial: R$ 25 mil

Diretor de Serviços de Informática: Média Salarial: R$ 24 mil

Diretor de Crédito (Exceto Crédito Imobiliário): Média Salarial: R$ 23 mil

Dizer que inglês na carreira profissional é indispensável já não é novidade, outras formas são abrir seu próprio negócio, prestar consultoria, trabalhar como freelancer, entre outras, ou seja, o inglês na carreira profissional abre portas.