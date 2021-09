Quase 40 títulos de posse são entregues em Senador Guiomard: “O propósito é dar dignidade a essas famílias”

Quase 40 famílias do bairro Naire Leite, no município de Senador Guiomard, acordaram nesta quinta-feira (16) oficialmente donas de suas terras. É o que o Governo do Estado, através do Iteracre, entregou 39 títulos para as famílias que residem na comunidade.

De acordo com o secretário extraordinário de Assuntos Governamentais, Alysson Bestene, o propósito da entrega dos títulos foi “dar dignidade a essas famílias”. “O governador Gladson Cameli, desde o início do seu mandato, determinou que fizéssemos esse trabalho. É dessa forma que o governador vem trabalhando, em parceria com os municípios”, disse.

A prefeita do munícipio, Rosana Gomes, agradeceu ao governador, aos secretários do Governo e à bancada federal pelo empenho em melhorar a vida da população do município. “Fico muito feliz em poder entregar esses títulos tão sonhados pelos moradores do bairro Naire Leite. Os protagonistas dessa festa são eles, os moradores do bairro”, falou.

Alírio Wanderley, diretor-presidente do Iteracre, explicou que os títulos entregues nesta quinta, são definitivos. “Esses títulos são reconhecido em cartório e com matrícula. Não é feito os de antigamente, que era só um pedaço de papel. Com esse título o morador já pode, se quiser, ir ao banco e fazer um empréstimo para construir sua casa ou seu comércio”, explicou.