Quatro vezes em que Temer se sentiu nas redes sociais

O ex-presidente Michel Temer (MDB) tem usado suas redes sociais para falar de seus feitos à frente do Executivo brasileiro, bem como sobre as realizações após a sua saída do Palácio do Planalto.

Em sua última publicação no Instagram, Temer postou três fotos que formam uma única imagem: ele, a bandeira do Brasil ao fundo e a palavra “diálogo”. Mesmo sem escrever uma legenda, a postagem é uma clara referência ao almoço com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), na semana passada.

À ocasião, Temer ajudou o líder do Executivo a redigir uma carta de conciliação com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mais especificamente com o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, por intermédio do ex-presidente, Bolsonaro chegou a conversar por telefone com Moraes.

Reprodução

Instagram de Michel Temer

Inflação

No mesmo dia do almoço, Temer também falou sobre a inflação em uma postagem na qual usou a imagem do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A mensagem da publicação foi: “Inimigos da Inflação”.

“Pegamos o país com 9,32% de inflação da gestão anterior. Com trabalho eficiente, reduzimos a inflação para 2,76% ao ano. Passando aqui só para relembrar, pois é #tbt”, escreveu o ex-presidente.

Reformas

Há cinco dias, Temer exaltou as reformas realizadas em sua gestão: “Desde o meu primeiro dia de governo eu tinha uma certeza: é preciso realizar as reformas que o Brasil aguarda há tanto tempo. Em 2 anos e meio, fizemos a modernização da CLT, a Reforma do Ensino Médio e a PEC do Teto de Gastos, o que permitiu reduzir os juros e a inflação, e elevar o PIB.Não foi um processo fácil, mas conseguimos tirar o país de uma intensa crise e ainda prepará-lo para o futuro”, afirmou.

Poemas

O ego de Temer não ficou restrito apenas aos feitos políticos. Na última semana, o ex-presidente também abriu espaço para comentários elogiosos ao seu “cavalheirismo” e aos seus poemas. Um internauta identificado como Zeca Ribeiro disse que reconquistou sua ex-mulher, em 2014, com a ajuda dos versos feitos por Temer.

“Eu fico feliz e tenho a absoluta convicção de que você está feliz com a sua mulher. Então, eu acho que, de qualquer maneira, meus poemas podem não ser bons, mas foram úteis para você. Meus cumprimentos”, disse o ex-presidente.

Repercussão

Principalmente depois do almoço com Bolsonaro, muitos internautas, alguns em tom de brincadeira, têm pedido o retorno de Temer ao Palácio do Planalto. “Volta Temer” e “Eterno presidente” são alguns dos comentários feitos em postagens recentes do emedebista.