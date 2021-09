Rafa Kalimann é ameaçada de morte e preocupa familiares

A ex-BBB Rafa Kalimann, assim como outros inúmeros famosos, sofre ataques na internet por haters. Em um desses episódios, a apresentadora da Globo foi “cancelada” depois de um vídeo polêmico. Em entrevista para o Podcast Pod Delas com Tata Estaniecki Cocielo e Bruna Unzueta, a amiga de Manu Gavassi fez um desabafo sobre as ameaças de morte que recebeu.

Depois de postar um vídeo de um pastor evangélico com falas consideradas homofóbicas pelos internautas, sobre o casamento gay, ela recebeu uma enxurrada de críticas. “É a primeira vez que estou falando sobre, de um pastor que falava sobre casamento gay, e a minha visão do vídeo foi muito diferente do que de fato o vídeo é. E reconheci isso imediatamente”, confessou ela.

A influenciadora explicou que não teve a intenção de ferir as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Segundo ela, que se emocionou ao falar do assunto, ao compartilhar a mensagem, ela não tinha essa intenção. “Compartilhei ele com a intenção de mostrar… Muito difícil falar, justamente de quem usa a palavra para desrespeitar, e eu nunca vou concordar com isso”, afirmou..

Rafa teve o apoio de amigos e sua família, mas os constantes ataques mexeram com

Para piorar, além das ofensas, ela recebeu mensagens com ameaças de morte na época, o que deixou a família em alerta. “Foi muito pesado mesmo. É libertador falar sobre. É a primeira vez que resolvi falar”, completou a artista da Globo.

O programa Casa Kalimann estreou em abril e foi outro motivo para que a famosa fosse atacada. Em sua primeira experiência como apresentadora, erros podem acontecer, porém, a internet não perdoou e mais uma vez, o assunto foi um “prato cheio” para os que já destilavam ódio contra a ex-BBB.

Durante o BBB21, Rafa chegou a fazer uma crítica contra as atitudes de Karol Conka dentro do programa de Boninho a chamando de “vazia”. Meses depois, sem querer, a ex-BBB Kerline gravou a voz da rapper em um dos stories, onde a cantora chamava o programa de Kalimann de “vazio”. “Me chamou de vazia, olha lá quem está com o programa vazio”, comentou a dona do hit “Dilúvio”..