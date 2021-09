A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) notificou nesta sexta-feira (17) quase mil veículos por infrações de trânsito na capital acreana.

As placas dos veículos com os códigos de infração foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal.

Os proprietários podem apresentar defesa do prazo de 15 dias contados a partir da data de publicação.

Confira:

doe