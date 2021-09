Real Madrid goleia Mallorca por 6 a 1 no Campeonato Espanhol

O atacante Marcos Asensio fez três gols e Karim Benzema marcou duas vezes na vitória de 6 a 1 do Real Madrid sobre o Mallorca, nesta quarta-feira (22), pelo Campeonato Espanhol.

Benzema abriu o placar aos três minutos e Asensio marcou contra o seu antigo clube aos 24, mas o atacante sul-coreano Lee Kang-in diminuiu o placar momentos depois com uma excelente finalização individual.

Asensio prontamente restaurou a vantagem de dois gols do Real antes do intervalo, antes de completar seu primeiro hat-trick pelo clube no segundo tempo, com uma finalização enfática.

Benzema ainda marcou pela segunda vez, somando 200 gols no Campeonato Espanhol, e Isco completou a goleada a seis minutos do final.

O Real lidera a classificação com 16 pontos em seis jogos, dois à frente do segundo colocado Atlético de Madri. O Mallorca está em décimo com oito pontos.