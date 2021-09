Receita de sorvete rápido com poucos ingredientes; confira

Nesta segunda, 27 de setembro, o Cozinha & Receitas, do Tecnonotícias, trará uma rápida receita para servir na hora da sobremesa. Receita de sorvete rápido com poucos ingredientes, além de ser fácil de preparar, leva cerca de 10 minutos para ficar pronto e rende até 6 porções.

Saiba como fazer receita de sorvete rápido com poucos ingredientes

Receita de sorvete rápido com poucos ingredientes, é uma ótima opção para servir de sobremesa para se refrescar do calor, para quem adora cozinhar, mas não tem muito tempo para ficar na cozinha. Quer conferir essa delícia? Você está no lugar certo!

Ingredientes da receita

1 lata de leite condensado gelado;

1 caixa de creme de leite gelado;

4 colheres de sopa cheias de pó para sorvete;

1 colher de sopa rasa de emulsificante.

Passo a passo da receita de sorvete rápido

O preparo dessa receita é muito simples, bem como os ingredientes. Escolha o sabor do pó para sorvete de sua preferência. Então, coloque na tigela da batedeira como também com os outros ingredientes, de preferência gelado, assim, bata tudo por cerca de 7 minutos. Despeje o preparo em uma vasilha com tampa e leve para o congelador.

Sugestão de consumo da receita

Experimente servir receita de sorvete rápido com poucos ingredientes, por exemplo, acompanhado de uma calda de chocolate, bem como pedaços de fruta. Afinal, essa combinação fica perfeita. Portanto, agora que você já sabe como preparar e servir esse prato, experimente e conte nos comentários o que você achou da receita!