Record toma atitude drástica após Nego do Borel quebrar tudo em A Fazenda 2021

A Record tomou uma atitude drástica com relação à baia em A Fazenda 2021 por causa de Nego do Borel, que se estressou ao receber bronca da equipe na madrugada deste sábado (18) e saiu quebrando tudo.

Tempos depois da confusão, a Record precisou tomar uma atitude drástica, encerrando a baia logo depois de anunciar a punição de 24 horas sem academia por causa de Dayane, que reclamou das regras e entrou na piscina.

Os moradores da baia não podem fazer coisas desse tipo e isso deixou todos revoltados. Agora, uma nova baia será formada durante a Prova de Fogo, que vale o poder do lampião para a próxima roça.

Nas redes sociais, os internautas ficaram alarmados com a decisão da Record em cancelar a baia e começaram a suspeitar que poderá haver alguma punição muito grave por conta da desobediência.

Alguns chegaram a cogitar a possibilidade de Nego do Borel ser expulso por conta do mal comportamento. Outros limitaram-se a comemorar o fato de que, já que ele não está na baia, poderá ser votado na próxima roça.

“Já que a baia foi encerrada antes do previsto, provavelmente Nego do Borel vai ser expulso”, sugeriu uma pessoa. “Acho que Nego do Borel vai cair fora. Eles acabaram a baia cedo demais. Foi pesada a coisa”, disse outra.

“O Nego do Borel deve ser expulso por ter assustado o cavalo. Desnecessário sair quebrando as coisas da baia”, mais uma. No momento dos ataques, foi possível ouvir um suposto papo do cantor com a produção do reality.

“Engraçado, né, essa porr*. Vocês falam que a gente é livre, e a gente é livre desse jeito, né? Tá bom, valeu. Valeu”, disparou o funkeiro, após um alerta que teria recebido da produção da atração.

Logo depois do “puxão de orelha”, o carioca se levantou revoltado e deu um murro na parede da Baia. Dayane Mello, que também está no local, chegou a ficar assustada com a situação e tentou controlar o cantor. “Nego, o que houve?”, questionou ela.

Nesse momento, então, Nego do Borel jogou um latão de alumínio contra a parede. O barulho até assustou o cavalo Colorado, que “mora” no local. Em seguida, os participantes da Baia tentaram acalmar o cantor.

“Tá tranquilo, meu parceiro. Tamo junto, tamo junto”, disparou o famoso, enquanto era tranquilizado pelos demais. A Record, porém, logo cortou a câmera do local para os assinantes do pay-per-view.

Na madrugada deste sábado (18), o artista chegou a protagonizar um momento cômico. Ele acabou batendo sem querer a boca e quebrou a lente de um dos dentes da parte inferior frontal.

“Perdi meu dente. Fod*-se, está tranquilo. Está dando para ver?”, perguntou para Dynho Alves, que respondeu positivamente. “Estava solto. Colei com superbonder. […] O fod* é que eu não consigo falar direito, porque passa um ventinho”, brincou.

Momentos antes, Nego tretou com Liziane Gutierrez – que exagerou na bebida e deu vexame. A modelo acusou o carioca de querer usar Tati Quebra Barraco para fazer VT no programa. Ele, por sua vez, não deu papo e decidiu sair da mesa.

“Você tá querendo pagar de bom menino com a Tati. Nego, todo mundo tá achando isso e eu tô te falando. Você não precisava conhecer a Tati agora. Porra, vocês são do funk”, berrou.