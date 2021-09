Returno do Acreanão começa na quinta-feira (16) no Florestão; veja mais

Tudo certo. Um encontro ocorrido na tarde desta segunda-feira (13), na Arena da Floresta, envolvendo os dirigentes de clubes e da Federação de Futebol do Acre (FFAC), culminou com a definição da data da primeira rodada do returno do Campeonato Acreano 2021 para a próxima quinta-feira (16).

Conforme o regulamento da competição, apenas quatro equipes estão credenciadas para o returno: Humaitá, Atlético, Galvez e Rio Branco. Os clubes jogam entre si e o campeão será o time que somar o maior número de pontos. Os jogos serão realizados no estádio Florestão. A primeira rodada terá os seguintes confrontos: Humaitá x Rio Branco-AC, a partir das 17h, e Atlético-AC x Galvez, às 19h.

Campeão do primeiro turno, o Tourão do Humaitá pode garantir o inédito título de campeão acreano caso vença a disputa do returno. Por outro lado, as equipes do Atlético-AC, Galvez e Rio Branco-AC buscam a conquista do segundo turno para provocar finais extras (jogos de ida e volta sem vantagem para nenhuma das equipes).

A tabela completa do segundo turno vai depender da performance do Imperador Galvez na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D.