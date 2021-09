Rico oferece dinheiro em ‘A Fazenda’ para Bil Araújo e Erasmo Viana mostrar parte íntima

Rico Melquiades está bastante animado no reality rural da Record. O melhor amigo de Carlinhos Maia, participante de A Fazenda 13, já demonstrou que não brinca em serviço e está atirando para todos os lados. O influenciador digital e humorista entrou solteiro no confinamento em Itapecerica da Serra (SP) e já causou diversos barracos na competição milionária.

Bil Araújo, ex-participante do Big Brother Brasil 21 e No Limite 5, realitys transmitidos pela Globo já recebeu várias cantadas de Rico Melquiades na atração. O ex-affair da rapper Karol Conká não costuma repreender o colega de confinamento, sempre entrando na brincadeira e deixando o humorista ainda mais encantado.

Após ganhar R$ 10 mil em uma dinâmica com o Banco Original, patrocinador de A Fazenda, se declarou novamente para Bil Araújo e também incluiu o modelo Erasmo Viana na história. O comediante Rico Melquiades ofereceu dinheiro por um motivo atípico, ver os dois peões pelados dentro do programa.



Sobrou até para Dynho Alves, marido da funkeira Mirella, que se divertiu com a situação envolvendo Rico Melquiades, Bil Araújo e Erasmo Viana dentro de A Fazenda 13: “Desses R$ 10 mil, R$ 2 mil vou pagar o Bil pra ver ele pelado. Tá rindo, Dynho? Quer que eu pague pra te ver pelado também? Quer dois mil Erasmo?”.

O ex-marido de Gabriela Pugliesi foi bem direto: “Quero não!”. Erika Schneider, ex-ficante de Erasmo Viana, cortou a brincadeira de Rico Melquiades: “Para de ser iludida, bicha! Sai daí!”. Sem jeito com o fora da peoa, o humorista insistiu com o ex-BBB21: “Por favor, Bil! Aceita os R$ 2 mil”.

Arcrebiano, conhecido por Bil Araújo, não esconde que gosta bastante de Rico Melquiades. O ex-brother conhecido pelo reality da concorrência, aproveitou o espaço na Record para enaltecer o comediante, fazendo uma comparação com o economista Gilberto Nogueira: “Eu acho ele [Rico] engraçado, mas ele é muito mais que Gil do Vigor“. Gil se consagrou semifinalista do Big Brother Brasil 21 e fatura com publicidades na televisão e internet.

Gui Araújo, ex-namorado de Anitta, também concordou com Bil Araújo sobre Rico Melquiades dentro do game milionário envolvendo celebridades: “Não tem ninguém mais engraçado aqui, mais divertido, mais criativo”. O ex-BBB quis saber quem o ex-MTV e amigo de Carlinhos achava vilão na temporada.

Melquiades foi curto e grosso: “Você [Bil] é um”. Arcrebiano se irritou e retrucou a resposta: “Eu não sou, não, cara. Então, eu posso achar isso de você também, pelo seu jogo”. A relação de amor e ódio é notória, porém, a edição do programa faz questão de mostrar Rico completamente iludido pelo ex-affair de Karol Conká.