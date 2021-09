Rio Branco e Assermurb fazem o clássico do certame feminino

O Campeonato Acreano de Futebol Feminino terá uma noite de clássico no estádio Florestão, a partir das 19h. As equipes da Assermurb e Rio Branco entram em campo dividindo a liderança do primeiro turno da competição – cada uma delas com duas vitórias em dois jogos disputados.

A Assermurb chega para a partida embalada pela goleada aplicada durante o final de semana sobre o Andirá por 13 a 0. A lateral direita Raiane será a única baixa do time sindical para encarar o Estrelão.

Por outro lado, o Rio Branco entra no clássico depois de duas vitórias apertadas sobre São Francisco e Vasco da Gama. A técnica estrelada Neila Rosas conhece bem a qualidade do time da Assermurb e realizou na tarde dessa terça-feira (28) os últimos ajustes na sua equipe para o clássico.

A preliminar da rodada deste meio de semana começa a partir das 17h, envolvendo as equipes do Vasco da Gama e São Francisco.