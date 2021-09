Rio Branco e Humaitá abrem o returno do Acreanão, hoje, no Florestão

Rio Branco e Humaitá abrem nesta quinta-feira (16), às 17h, no estádio Florestão, o returno do Campeonato Acreano 2021. O time estrelado vai a campo com três desfalques e com duas novidades para encarar o Tourão.

O técnico Marcelo Brás não poderá contar no setor de defesa com o zagueiro Martony. O atleta cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Leandro Bahia. A segunda baixa do time estrelado será o volante Jackson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o estreante Marcelinho Araxá ganha sua primeira oportunidade na competição. Outro que não encara o Humaitá é o atacante Wanderson, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Índio será escalado para fazer sua primeira partida no comando do ataque estrelado.

O estreante meia Marcelinho Araxá, filho do ex-atacante Marcelo Araxá, ex-São Raimundo-AM, comentou que chega ao clube com objetivo de não somente buscar seu espaço, mas também focado em ajudar a equipe estrelada a conquistar o título da temporada. O atleta diz que as principais características do seu futebol são jogar para frente e buscar o gol.

Escalação

O Rio Branco fechou sua preparação na tarde desta quarta-feira (16), no CT do José de Melo. O técnico Marcelo Brás comandou um trabalho de bolas paradas e o provável time para encarar o Tourão será: Elvis; Peu, Leandro Bahia, Uberaba e Johnson; Mamude, Fabinho Araxá, Gabriel Ceará e Caíque; Matheus Nolasco e Índio.

Humaitá

Campeão do primeiro turno do Campeonato Acreano 2021, o Humaitá encara o Estrelão com quatro baixas Xavão (lateral direito), Marquinhos (volante), Kariri (meia) e Dodô (meia). O primeiro, terceiro e quarto rescindiram contrato com o Tourão e o segundo cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O provável time do Humaitá para encarar o Rio Branco será: Marcão, Jean Lucas, Diego, Vinícius, Caetano; Dudu, Matheus, Paulo, Aldair, Rômulo e Gleisson.

Arbitragem

O duelo entre Estrelão e Tourão terá arbitragem do militar José Costa de Lima. Rener Santos e Iago Nascimento serão os assistentes.