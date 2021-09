Rio Branco FC lança uniforme e adere a campanha do “Setembro Amarelo”

Clube de maior expressão no futebol do Acre, o Rio Branco FC lançou uma edição especial de camisas para reforçar a campanha brasileira de prevenção ao suicídio: o setembro amarelo.

Durante todo o mês de setembro, em todos os jogos oficiais do clube, os jogadores irão usar a camisa amarela, que trás o escudo em vermelho. Tradicionalmente as duas camisas de jogo do RBFC são branca e vermelha, mas a diretoria decidiu apoiar a campanha lançada uma edição especial para manifestar apoio a uma causa tão importante.

O torcedor que desejar reforçar a atitude do clube também pode entrar na campanha. A edição especial das camisas já está à venda no José de Melo e na loja virtual do Rio Branco FC no Instagram:@soumaisestrelao.

O Rio Branco FC se classificou para o segundo turno do campeonato estadual e vai em busca do 48• título da sua história.

O que é o setembro amarelo

Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.