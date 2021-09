Rio Branco: Homem tentar atravessar Via Chico Mendes e morre após ser atropelado

O idoso José Vicente de Souza, de 66 anos, morreu após ser atropelado, no início da tarde deste sábado (25), na Via Chico Mendes, próximo ao Estádio Arena da Floresta, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Um motorista de 22 anos disse à polícia que trafegava em seu veículo modelo Honda City de cor prata, sentido centro-bairro, quando o idoso José tentou atravessar pela via e houve a colisão. Antes, um motociclista e outro carro conseguiram desviar o homem enquanto ele atravessava, mas o jovem não conseguiu visualizar a vítima e acabou colidindo com o idoso. Após o acidente, o jovem permaneceu no local e prestou toda assistência ao idoso, sendo chamado a Polícia de Trânsito e o Samu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao chegar no local, ainda tentou salvar a vida de José, que acabou morrendo dentro da ambulância básica, tendo o apoio da ambulância de Suporte Avançada do Samu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Após os trabalhos periciais, o jovem realizou o teste do bafômetro e deu negativo. Ele foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para prestar esclarecimentos para o delegado plantonista.

Fotos: ContilNet