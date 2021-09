Rio Branco supera o Humaitá e mira briga pelo título do returno

O Rio Branco-AC estreou com vitória na abertura do returno do Campeonato Acreano 2021. Na tarde e noite desta quinta-feira (16), no estádio Florestão, o time estrelado superou o Humaitá por 1 a 0, gol marcado ainda no primeiro tempo pelo estreante atacante Índio.

Como fica

Com a vitória, o Rio Branco divide a lidera o returno do estadual com o Atlético Acreano. Os dois times somam três pontos ganhos, mas o time celeste leva vantagem nos critérios técnicos.

Próximos jogos

Na próxima rodada, ainda com data em aberto, mas agendada para o estádio Florestão, os lideres Rio Branco e Atlético Acreano medem forças. O vencedor do confronto fica pertinho do título do segundo turno. No outro confronto, as equipes do Humaitá e Galvez precisam vencer para ainda sonharem com o título do returno.

Resumo do jogo

Com a ausência da ambulância, a partida atrasou meia hora, mas quando começou, o Tourão do Humaitá, mesmo com uma equipe cheia de reservas, era mais incisiva na busca do gol.

Após os 20 minutos, o Rio Branco entrou no jogo e passou a busca o gol. A primeira chance saiu de uma finalização do estreante Marcelinho Araxá, mas a bola passou sobre o gol do goleiro Marcão, aos 23 minutos. Três minutos depois, Paulo Henrique recebeu dentro da grande área e finalizou sobre o gol do goleiro estrelado Elvis.

Com o Humaitá dando espaço na frente da sua defesa, Matheus Nolasco serviu na entrada da área o atacante Índio. O estreante estrelado pegou de primeira e mandou a bola fora do alcance do goleiro Marcão para abrir o placar, aos 37 minutos.

Na volta dos vestiários, o jogo ficou ainda mais pegado e as chances de gols foram pouquíssimas. A primeira chance de gol saiu dos pés do estrelado Índio, mas o goleiro Marcão fez ótima defesa, aos 14 minutos.

Com várias modificações realizada pelo técnico do Tourão, a equipe de Porto Acre passou a buscar mais o gol, principalmente com a entrada do atacante Gleisson, esse arriscando os chutes de fora da área, mas sem sucesso.

Por outro lado, o Rio Branco se fechou bem e tratou de deixar o tempo passar para conseguir importante vitória. O time do técnico Marcelo Brás ainda quase fez o segundo gol num chute do lateral esquerdo Jonhson, mas a bola passou sobre o gol.