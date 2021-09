Rio Madeira pode ter seca histórica nos próximos meses

O nível do rio Madeira marcou 2,27 na tarde desta quarta-feira, segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). De acordo com a Defesa Civil Municipal, caso a cota continue diminuindo consideravelmente, este ano poderemos ter uma seca histórica. Segundo o coordenador Edmilson Hobold Machado, no dia 26 de outubro de 2020, o rio Madeira chegou a medir 1,51metros, cota histórica já registrada pelos órgãos de monitoramento. Na última sexta-feira (3), o nível do rio chegou a 2,08 metros, mas voltou a subir, chegando a 2,26, nesta terça-feira (7). “Esse aumento do rio, foi por conta da chuva registrada no rio Beni, na Bolívia. Nos próximos dias, o rio Madeira começa baixar novamente porque ainda estamos no início de setembro. Não temos como saber a cota que o rio pode chegar, mas pode ocorrer uma seca histórica, caso continue diminuindo”, explicou Edmilson Hobold Machado.