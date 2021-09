Duarte cobra autoridades por demora de 7 meses para instalar tomógrafo já comprado em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta terça-feira, 14, na Aleac, durante sessão parlamentar, o deputado questionou sobre a não instalação do aparelho que ajuda no diagnóstico do

coronavírus.

O aparelho de tomografia já está no Hospital do Juruá, porém encaixotado, uma vez que poderia estar sendo usado para o diagnóstico do vírus e consequentemente salvando vidas. De acordo com os funcionários do hospital, o aparelho que atualmente está em uso apresenta muitos problemas, mas, mesmo assim, a postergação para instalar o novo continua, passando mais de 200 dias de espera.

“Se eu fosse o gestor eu teria vergonha de sair na rua, já que o mesmo não tem competência para instalar o aparelho de suma importância para salvar vidas de acreanos. Isso caracteriza falta de gestão e planejamento”, disse o deputado.