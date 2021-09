Rock in Rio anuncia Ludmilla e deixa Anitta de fora do evento

Ludmilla conseguiu mais uma vez ganhar destaque no festival Rock in Rio e desta vez

Anitta que se apresentou há dois anos atrás no festival, confirmou que não foi convidada para o próximo Rock in Rio no Brasil. Durante um bate-papo com Hugo Gloss, esclareceu que vai marcar presença na edição de Portugal: “Não teremos eu. Vi algumas notícias que teria, mas não teremos. No de Portugal sim, já divulgaram né? Mas no do Brasil não. Por que não sei, não fui convidada. Mas está tudo bem, no de Portugal estou lá”.

Dua Lipa, com seu sucesso viral no ‘Big Brother Brasil 21′ (Globo), não vai se apresentar no mesmo palco que Ludmilla. Nossa representante do funk no Brasil, vai animar o público direto do Palco Sunset. Dua e Ivete Sangalo vão cantar no Palco Mundo, um line-up que promete dar o que falar. Em 2019, a famosa fez um show no mesmo palco, sendo bastante aclamada nas redes sociais com a Funk Orquestra.

As vendas do Rock in Rio Card abriram nesta terça-feira (21), a partir das 19h, em menos de uma hora se esgotaram. O ingresso antecipado vai abrir a nova dinâmica em novembro, ou seja, quem adquiriu o cartão vai poder escolher agora em qual dia quer ir assistir o seu artista favorito no Rock in Rio 2022.