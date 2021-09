Rodada desta quinta decidem o título do 1º turno do Acreanão

A última rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano 2021 reserva fortes emoções para as torcidas de Humaitá, Vasco da Gama, Atlético, Rio Branco e Galvez.

Os cinco clubes têm compromissos agendados para essa quinta-feira (9) em partidas programadas para os estádios Arena da Floresta e Florestão.

Três jogos

No primeiro duelo da tarde e noite, o Galvez encara o São Francisco, a partir das 17h. O confronto será a preliminar de Rio Branco e Atlético Acreano.

Outro duelo pra lá de importante ocorre no estádio Florestão, às 19h, quando o Humaitá encara o Vasco da Gama. O Tourão chega para a partida como favorito e líder do primeiro turno nos critérios técnicos, ao apresentar melhor saldo de gols em relação ao rival Atlético Acreano (15 – 13).

Tourão pode fazer história

Perto de fazer história, o Tourão do Humaitá fechou preparação na manhã desta quarta-feira (8), no campo da Vila do Incra, para o duelo decisivo contra o Vasco da Gama.

O técnico Márcio Parreiras para a partida terá força máxima e a equipe deve ir a campo com a seguinte formação: Martins, Xavão, Vinícius, Diego, Caetano; Dudu, Marquinhos, Kariri, Dodô, Aldair e Gleisson.

Sonhando com G-4, Almirante terá baixas

Por outro lado, o Vasco-AC para o compromisso contra o Tourão terá desfalques. O Almirante que chega ao duelo precisando da vitória e de um tropeço do Rio Branco no clássico contra o Galo Carijó para avançar na competição, não terá à disposição o meia Tiago Moreira e o atacante João Paulo.

Os dois atletas estão entregues ao departamento médico. O provável time vascaíno para encarar o Tourão será: Gabriel Eremith, Mandim, Fabinho, Brenner e João Carlos; Luan, Vicente e Tiago Teles; Balica, Adriano Oliveira e Alemão.