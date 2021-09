Rodovia é interditada e cinco municípios e uma vila ficam às escuras após temporal no AC

Cinco cidades acreanas e uma vila estão às escuras após as fortes chuvas que atingiram o estado nesta segunda-feira (6). Alguns bairros dos municípios de Rio Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba e a Vila Campinas tiveram o fornecimento de energia interrompido devido aos problemas ocasionados pelos ventos, como destelhamento de casas e comércios, queda de árvores e galhos.

Segundo a Energisa, o sistema de contingência de atendimento foi acionado mobilizando um contingente adicional de mais de 100 profissionais, entre eletricistas e técnicos, para o restabelecimento de energia elétrica nos locais afetados. A mobilização contou com um total de 30 equipes de manutenção, além de supervisores de campo e técnicos do centro de operação integrado responsáveis pelo controle e monitoramento de todo o sistema elétrico do estado do Acre.

Uma torre de celular de 95 metros desabou no trevo de Senador Guiomard, ocasionando a interrupção do tráfego nos dois lados da BR-317 e ocasionando problemas na comunicação via rádio digital nos municípios que compõem a regional do Baixo Acre.