Rodoviários vão paralisar 100% dos ônibus na próxima segunda-feira

Os rodoviários anunciaram, para a próxima segunda-feira (13), uma nova paralisação de 100% da frota de ônibus. A informação é do Sindicato dos Rodoviários, por meio de vídeo divulgado em rede social nesta sexta-feira (10).

O presidente do Sindicato dos Motoristas, Marcos Alexandre da Silva, confirmou que a paralisação ocorrerá de domingo para segunda-feira. “População já está avisada. Fique em casa, porque não vai ter ônibus”, disse Marcos.

A categoria decidiu a iniciativa após a declaração do secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, que divulgou que os cobradores irão retornar às suas funções no sistema Transcol em 2022, em um formato diferente do que vigora atualmente.