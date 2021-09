Saiba como assistir A Fazenda 13 on-line

A 13ª edição do reality show A Fazenda estreia nesta terça-feira (14/9), com a promessa de muitos barracos e polêmicas. Nem todo mundo sabe, mas há a possibilidade de assistir ao reality show on-line e por 24h.

Para isso, basta fazer um cadastro no PlayPlus, plataforma de streaming da Record, que oferece um pacote com sinal de exibição de A Fazenda.

Esta é a primeira vez que Adriane Galisteu comanda o reality show. Ao todo, 21 participantes vão disputar o prêmio de R$ 2 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para o vencedor e R$ 500 mil distribuídos ao longo do reality show nas provas especiais.

A sede do programa, localizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo, passou por reformas e terá uma decoração completamente diferente do que já foi visto em outras temporadas.

Saiba como fazer o cadastro no PlayPlus

Assim como todo streaming, o PlayPlus cobra uma assinatura mensal, com dois planos disponíveis. O pacote que contém o reality show custa R$ 12,90 por mês.

Os novos assinantes têm um teste grátis de 14 dias, e só após esse período que a cobrança é feita.

Para fazer o cadastro, é só ir no site oficial, clicar na opção “Faça um teste grátis”, escolher um plano e depois adicionar seus dados, como nome, e-mail e uma senha. Também é possível fazer esse cadastro por meio da integração com o Facebook ou na conta do Google.