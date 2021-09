Saiba como ter desconto de até 65% na conta de luz

Famílias de baixa renda serão inclusas automaticamente como beneficiárias da Tarifa Social em todo o País. No Estado, 85 mil famílias já são procuradas pela EDP para receberem o desconto do governo de até 65%.

A EDP informou que, hoje, 177 mil famílias já estão cadastradas no programa. A Tarifa Social de Energia Elétrica corresponde a um desconto na conta de energia concedido nos primeiros 220 quilowatts-hora (kWh) consumidos mensalmente por clientes residenciais.

Podem participar do programa famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 550), além de famílias com integrantes contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Atualmente, quem se encaixa nos requisitos precisa comparecer pessoalmente à empresa que distribui energia e solicitar a inclusão. Com a mudança, os beneficiários que estiverem aptos ao benefício serão inclusos de forma automática.

A EDP informou que já possui a inclusão automática no programa. Porém, cerca de 85 mil famílias – que também podem ser beneficiadas – estão com o titular do Número de Identificação Social (NIS) diferente do titular da conta de luz. Para que essas pessoas consigam o desconto, precisam comparecer à EDP.

