Saúde Itinerante leva mais de 1,5 mil atendimentos a Assis Brasil no fim de semana

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do programa Saúde Itinerante Especializado, realizou nos dias 10 e 11, sexta e sábado, em parceria com a Secretaria de Saúde de Assis Brasil, várias ações na comunidade do bairro Bela Vista, na Escola Municipal Maria Ferreira. Os atendimentos odontológicos foram efetuados na Unidade Básica de Saúde Terezinha Batista.

Foram realizadas consultas médicas nas áreas de medicina da família, ginecologia e obstetrícia, e pediatria; além de atendimentos de enfermagem odontologia e serviço social; também vacinas de rotina e contra Covid-19, exames laboratoriais, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C.

Foram feitos exames de apoio diagnóstico – ultrassonografias, preventivos de câncer do colo uterino e a entrega de medicamentos, num total de mais de 1. 500 atendimentos. Todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 foram seguidos e reiterados aos pacientes.

Para a coordenadora do Saúde Itinerante Especializado, Rosemary Ruiz, o trabalho executado na localidade foi muito proveitoso: “A preocupação do Estado é levar esse tipo de ação aonde a população reside, fazendo o caminho inverso, devido à dificuldade que muitos encontram para procurar os serviços médicos”.

Nos dias 17 e 18, no próximo fim de semana, novas ações do programa Saúde Itinerante estão previstas para o município de Senador Guiomard. O atendimento será na Escola Estadual Veiga Cabral. Já no dia 23, quinta-feira, o programa levará atendimentos ginecológicos às pacientes do TFD de Cruzeiro do Sul, no Hospital da Mulher e da Criança Irmã Maria Inete Della Senta.