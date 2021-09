Se não pagar dívida na Fifa, Galo pode perder jogadores para o returno

Nem mesmo a vitória na abertura do returno do Campeonato Acreano 2021 diante do Imperador Galvez por 2 a 1, ocorrida na última quinta-feira (16), no estádio Florestão, colocou um ponto final nos problemas internos do Galo Carijó.

O clube celeste vive uma das maiores crise financeira da sua história e não paga salários de seus jogadores, comissão técnico e colaboradores há vários meses. Se não bastasse tudo isso, a agremiação corre o risco de perder para a sequência da competição vários de seus atletas pelo fato de estar impedido de renovar vínculo trabalhista com esses profissionais por decisão da Fifa em virtude de uma dívida com o Correcaminos-MEX.

Com o contrato vencido, o volante Leo Bahia chegou a ser sacado dos vestiários do estádio Florestão para não entrar em campo de forma irregular diante do Imperador Galvez, em jogo ocorrido na quinta-feira (16). Outro jogador que já está com o contrato de trabalho vencido com o clube celeste é o zagueiro Lelo. O atleta teve seu vínculo de trabalho encerrado neste início deste final de semana. Também conforme apurado, o volante Renato e os atacantes Marcelo Pano e Erick terão seus contratos finalizados na próxima semana.

Correndo atrás, diz presidente

Em conversa nesta sexta-feira (17) com a equipe de esporte da Rádio Difusora Acreana, o presidente celeste Elison Azevedo explicou que está buscando contato com os parceiros do Galo Carijó para conseguir o montante dos valores para quitação da dívida com o clube mexicano, calculada em torno de R$ 22 mil.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Atlético-AC na disputa do returno do Campeonato Acreano será contra o Rio Branco. O confronto será disputado no estádio Florestão, mas a data ainda não foi definida pela Federação de Futebol do Acre (FFAC) em virtude do Imperador Galvez entrar em campo nesta segunda-feira (20) pelo Campeonato Brasileiro da Série D.