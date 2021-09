Se vira nos 30: em Cruzeiro do Sul, Gladson tem agenda cheia e precisa se desdobrar para cumpri-la

De parabéns

“Capital” do Juruá, Cruzeiro do Sul celebra hoje 117 anos. E por causa da data, o movimento é intenso por lá. Com uma sessão da Aleac marcada para ocorrer na quinta-feira (30) na cidade, os primeiros deputados já começaram a chegar.

Agenda cheia

Quem já está na cidade é o governador Gladson Cameli, que chegou hoje cedo e cumpriu uma agenda pra lá de lotada. Foi a programa de TV, participou da solenidade de hasteamento das bandeiras, entregou cestas básicas a comunidades indígenas, foi convidado para inauguração de obra da iniciativa privada e ainda se reuniu com vereadores de Tarauacá, Feijó e Jordão para debater a situação da saúde na região. Haja disposição.

Filha da terra

Filha de Cruzeiro do Sul, a deputada federal e pré-candidata ao Senado, Jéssica Sales (MDB) também está com a agenda lotada no município do Juruá. Uma das agendas, foi a inauguração da 1ª etapa de revitalização do Igarapé Preto, um de nossos principais pontos turísticos da segunda maior cidade do Acre. “Eu fiz questão de alocar recursos para revitalizar o balneário, que está ficando lindo. Vamos continuar cuidando e zelando por esse espaço, que é cartão postal de nossa cidade e um de nossos principais atrativos de lazer para nossa população e visitantes. Parabéns prefeito Zequinha Lima e a todos que colaboraram para execução da obra”, disse.

Reencontro

Durante as solenidades de aniversário de Cruzeiro do Sul, mais uma vez, por obrigação de seus ofícios, o governador Gladson Cameli e o vice, o major Rocha (PSL), precisaram se encontrar. Adversários políticos, a dupla se reuniu em frente à catedral de Nossa Senhora da Glória, para assistir ao hasteamento de bandeiras. Ao menos nos encontros presenciais a dupla tem apresentado mútua cordialidade. Nos bastidores, a situação deve ser bem diferente.

Homenagem

Aniversariante do dia, a cidade de Cruzeiro do Sul recebeu felicitações do ex-governador Jorge Viana (PT), que usou as redes sociais para prestar a homenagem. “Nesta época do aniversário da sua fundação, fica ainda mais bonita e o povo cruzeirense tem razão de se orgulhar. Sou um acreano da beira do rio Acre, demorei a conhecer o Juruá, mas me encantei com aquela região, com o seu povo e com sua cidade. Quando fui eleito governador, procurei dar o máximo de atenção aos cruzeirenses, que reclamavam do abandono de sua cidade por muitas administrações estaduais”, escreveu.

Filiado

Ontem, o diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente do Acre e pré-candidato a deputado federal, André Hassem, assinou sua ficha de filiação ao PROS, que foi abonada pelo vice-presidente nacional da legenda, Moacir Bicalho.

Montando a chapa

O Partido Republicano da Ordem Social está se movimentando para montar chapas fortes para disputar as vagas de deputado estadual e federal no ano que vem. Além de Hassem, o advogado Jecson Dutra também assinou sua ficha de filiação e é pré-candidato ao mesmo cargo, o de deputado federal. Quem também deve disputar uma vaga na Câmara Federal pelo partido é o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani.

Na cola

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a operação SINE VOX II, que investiga os crimes de compra de votos, transporte ilegal de eleitores e falsidade ideológica eleitoral, supostamente cometidos nas últimas eleições municipais em Rio Branco. A operação é resultado do aprofundamento das investigações da operação SINE VOX, que foi deflagrada no dia 20 de maio de 2021, quando foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, incluindo o gabinete e a casa do vereador de Rio Branco, Raimundo Neném (PSB).

Preso?

Com a notícia da operação da PF circulando, começaram a surgir rumores de que o vereador Raimundo Neném poderia ter sido preso, informação que logo foi desmentida pelo próprio parlamentar, que, por ter chegado atrasado à sessão da Câmara de Vereadores desta terça, viu o burburinho sobre sua hipotética prisão aumentar. Mas segundo o socialista, o atraso ocorreu porque ele está com o pai doente e internado, e ontem foi o dia dele de ser acompanhante, tendo que dormir no hospital.

Energia

Motivo de desespero para muitos consumidores quando chega, a conta de luz tem se tornado um dos principais vilões contra o bolso dos acreanos. Os constantes aumentos da tarifa e a baixa qualidade na prestação de serviços, motivaram o deputado federal Leo de Brito (PT) a travar o que ele classifica como uma cruzada pela defesa dos direitos dos consumidores acreanos. “Estou numa verdadeira cruzada contra esse aumento absurdo da tarifa de energia elétrica. O Acre sentiu, neste último mês, um aumento grande na conta de energia que chegou em setembro. Tenho feito audiências públicas, convocado ministros e agora entrei com três medidas, na Câmara do Deputados, para que seja investigado tanto o processo de privatização da Eletrobras, quanto a atual crise hídrica que o país está vivendo e que o governo federal tem responsabilidades”, disse.

Prova de vida

Foi votado na noite de ontem, o veto do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) ao projeto de lei que suspende, até o fim do ano, a exigência da prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS. Dois oito deputados acreanos, apenas Alan Rick (DEM) e Jesus Sérgio (PDT) votaram pela manutenção do veto, alinhados com o presidente. Os demais deputados foram contra o veto, que foi derrubado na Câmara e no Senado. Dessa forma, os beneficiários do INSS só precisão fazer a prova de vida no próximo ano.

Federação

Outro veto presidencial que foi votado ontem, e que também foi derrubado, foi a Federação Partidária. O projeto permite que dois ou mais partidos se unam para atuarem de forma unitária em todo o país. Diferentemente das coligações eleitorais, as federações não encerrariam o seu funcionamento comum terminado o pleito, pois tem validade de 4 anos. A Federação já passa a valer nas próximas eleições, em 2022.