Sebrae abre vagas em mais de 260 cursos online gratuitos; opções para várias áreas

Ao todo, existem mais de 260 cursos online gratuitos que estão disponíveis na página do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As opções contemplam diferentes nichos e interesses, como Gestão Empresarial, Marketing, Atendimento ao Cliente, Planejamento, Vendas, Negociação, Gestão de Equipes, entre outros segmentos.

A partir do momento em que os participantes começam a fazer os cursos, será preciso finalizá-los entre 15 e 60 dias. Tudo vai depender da opção escolhida pelo interessado no momento do cadastro no site. A carga horária, assim sendo, tende a variar de curso para curso gratuito e online do Sebrae. A maioria das opções conta com certificação digital sem custo. A autenticidade do documento pode ser, inclusive, verificada.

Como fazer algum dos cursos gratuitos do Sebrae

Dentre os cursos online gratuitos do Sebrae, existem inúmeras opções. Confira algumas delas:

Gestão empresarial para os desafios do mercado audiovisual;

Compras governamentais para fornecedores;

Gestão financeira;

Como vender mais e melhor;

Estratégia financeira para o crescimento;

Marketing digital para o empreendedor;

Iniciando um pequeno grande negócio;

Liderança: como desenvolver times de alta performance;

Como planejar o seu negócio;

Gestão empresarial integrada;

Entre outras opções de cursos gratuitos.

As participações podem ser registradas pela página do Sebrae. Basta selecionar o curso desejado dentre a lista e seguir as instruções indicadas ao clicar em “inscreva-se”. Lembrando que o Sebrae, desde o início de sua atuação, tem o intuito de potencializar o empreendedorismo no país.