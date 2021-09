Secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, irmão do prefeito pede exoneração

A equipe do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), sofreu sua primeira baixa. O médico Agnaldo Lima anunciou, na manhã desta sexta-feira (23), sua saída do cargo de secretário municipal de saúde.

Agnaldo Lima é irmão do prefeito Zequinha e estava no cargo desde a posse, em primeiro de janeiro deste ano, quando assumiu a responsabilidade de gerenciar a imunização da população de Cruzeiro do Sul contra o coronavírus. Sob sua gestão, Cruzeiro do Sul foi o município que mais se destacou na vacinação de sua população estando o município entre os que mais vacinaram e que praticamente já completaram seu esquema vacinal.

O secretário demissionário não revelou os motivos de sua saída. Disse a seus colaboradores que, para ajudar o irmão prefeito, não precisa ocupar cargos e que tem orgulho de ter passado pelo cargo e por ter contribuído para o combate da Covid-19 no município.

A Prefeitura ainda não divulgou o nome do substituto.