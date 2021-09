Secretário há três meses, Cirleudo Alencar faz da Seinfra um dos pontos mais fortes e positivos do Governo Cameli

O secretário Cirleudo Alencar, que tem sido o ‘menino dos olhos’ do Governador Gladson Cameli (Progressistas), assumiu a Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra) há cerca de três meses, mas já é um dos mais notáveis.

O interior do estado, assim como a capital, vem se tornando canteiro de obras. Atualmente há equipes da pasta atuando nos 22 municípios acreanos e, recentemente, um investimento de R$ 6,86 milhões foi anunciado para Senador Guiomard, Feijó, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre e Sena Madureira.

Em entrevista nos estúdios do ContilNet, o gestor falou sobre as obras que estão em andamento, detalhando inclusive sobre o Museu memorial das vítimas da Covid-19, Museu dos Povos Acreanos, Pronto Socorro de Rio Branco e ainda o Igarapé fundo, uma obra que começou no governo Binho Marques, passo oito aos com Tião Viana, será inaugurada em breve.

Alencar falou de novos investimentos que serão anunciados em breve, os desafios e a parceria com as prefeituras.

Confira a entrevista completa:

Para ver a entrevista completa – sem interrupções – acesse o ContilNet Play clicando AQUI.