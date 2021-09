Segundo site, Flamengo já fez contatos para contratar Daniel Alves

Daniel Alves mal saiu do São Paulo e já pode estar engatilhado para atuar em outro clube brasileiro.

Segundo o site francês Foot Mercato, o Flamengo fez um contato com os empresários do lateral para contar com o lateral direito de 38 anos.

Na última segunda-feira (13/9), o vice-presidente do Rubro-Negro, Marcos Braz, falou sobre o assunto. “O Flamengo não tem nada a ver com o problema do São Paulo com o Daniel Alves.

E o Flamengo está sempre atento ao mercado e às oportunidades. Canso de falar isso, as pessoas cansam de perguntar. Se está fechada ou não a janela, é pouco provável que esteja fechada para o Flamengo. O que não quer dizer nada do Daniel Alves”, pontuou.

Após ser convocado para a Seleção Brasileira, Daniel Alves informou que não voltaria ao São Paulo até que a dívida de 18 milhões que o clube tem com o atleta seja quitada.

No mesmo dia, o Tricolor Paulista se pronunciou e afirmou que o jogador não entraria mais em campo com a camisa da equipe.