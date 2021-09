Segurança anuncia implantação de base do Gefron no Juruá

Na manhã desta quinta-feira, 9, o titular da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Acre, coronel Paulo Cézar Santos, firmou parceria com o comando do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61 BIS) de Cruzeiro do Sul, com a finalidade de realizar o primeiro curso do Estado destinado a combatentes de fronteira. A ideia do governo é implantar a primeira base do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) no Juruá.

“O Exército Brasileiro é um grande parceiro do sistema de segurança pública. Estamos mais uma vez contando com o órgão para realizar, nos meses de novembro e dezembro, em Cruzeiro do Sul, o curso, que é de extrema importância para a política local de segurança e para o combate aos crimes de fronteira”, relatou Paulo Cézar Santos.

O comandante do 61⁰ BIS, coronel Carlos Eduardo Demétrio dos Santos, relatou de que forma será dado o auxílio para implantação da iniciativa. “O Exército Brasileiro tem, entre tantas atribuições, a iniciativa de colaborar com o aumento de fiscalizações de crimes ambientais, de fronteiras e no combate ao narcotráfico. Temos como característica principal o combate realizado no interior das matas e podemos repassar nossos conhecimentos aos operadores de segurança pública, para que potencializem as suas ações”, observou.

O curso terá duração de sete semanas e, após sua realização, o governo implantará a base do Gefron em Cruzeiro do Sul.

A reunião também contou com a presença de outras autoridades da área de segurança.