Seleção feminina de vôlei estreia no Sul-Americano de olho no Mundial

A competição será disputada em turno único, com todos os times se enfrentando, onde o campeão e o vice garantirão vaga no Mundial de 2022, que será disputado na Holanda e na Polônia.

O time brasileiro participará do Sul-Americano com as levantadoras Macris e Roberta; as opostas Rosamaria e Lorenne; as ponteiras Gabi, Natália, Ana Cristina e Kasiely; as centrais Carol Gattaz, Carol, Bia e Mayany; e as líberos Nyeme e Natinha.