Sem drive-thru, homem carrega avó de 102 anos no colo para tomar vacina contra Covid-19

— O posto não me deixou entrar com minha avó para vacinar. Disse que não era drive-thru — afirmou. — Isso aqui é uma vergonha, a UBS se recusou a vacinar minha avó sendo que a primeira dose e a segunda ela conseguiu tomar no carro, no estacionamento – acrescentou no vídeo publicado pelo Diário de Ceilândia.

De acordo com o Metrópoles, o homem que aparece no vídeo é o servidor público Erick Farias, 34 anos. Ele contou que sua avó Corina sofre de Alzheimer, tem a saúde debilitada e não consegue andar sozinha. — Não ajudaram e nem ofereceram uma cadeira de rodas. Acho que faltou empatia. Se estivesse lotado, eu entenderia. Mas conversei das outras vezes com o pessoal e nos deixaram entrar com o veículo. Foi uma falta de respeito. Minha avó tem 102 anos e não precisava passar por isso — disse. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que uma cadeira de rodas foi oferecida para transportar a paciente, mas ele se recusou a usá-la. “É importante destacar que as vacinas necessitam de manejo e acondicionamento adequados, devendo permanecer na temperatura indicada pelo fabricante e não sendo recomendado o transporte em bandejas para aplicação em outro local”, diz o texto. O comunicado ainda traz um pedido de desculpas da secretaria.