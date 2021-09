Sem falar e sem comer, professor atingido por galho de árvore no AC segue internado

Já se passaram praticamente três meses da data do ocorrido e o professor Antônio Vicente Rodrigues, conhecido popularmente como “Toim”, continua internado na Fundhacre, em Rio Branco. No dia 25 de junho deste ano, ele foi vítima de um acidente de trabalho ocorrido na zona rural de Sena Madureira, sendo atingido na cabeça por galhos de uma castanheira.

De acordo com Laíde Rodrigues, sua irmã, as consequências foram graves. “Atualmente ele não fala, não anda e se alimenta através de uma sonda. Meu irmão já passou por três cirurgias. Nunca imaginamos ver ele numa situação como essa. Pedimos que a população continue orando por sua recuperação”, frisou.

Na data do acidente, Toim estava ajudando na reabertura do ramal Nova Olinda, Rio Iaco. Ele foi cortar umas árvores para facilitar a passagem do trator quando foi atingido na cabeça por galhos de uma castanheira.