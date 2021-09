Semana no AC começa com tempo instável e Sipam alerta para chuvas; veja previsão desta segunda

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a instabilidade se intensifica sobre o Acre neste começo de semana com o aumento do fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera, que predomina na região desde a semana passada.

Para este dia o sol ainda aparece sobre o Acre, mas sempre entre nuvens. Todas as regiões do estado terão um dia de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite.

Há possibilidade de temporais em todas as regiões acreanas.