Sena 117 anos: campeonatos, corrida e inaugurações; veja programação de aniversário neste fim de semana

A Prefeitura Municipal de Sena Madureira lançou oficialmente a sua programação para as festividades de 117 anos do município.

O prefeito Mazinho Serafim (MDB) prepara uma programação especial para os turistas e moradores nos dias 24 e 25.

Encontro entre desportistas do estado e também de Ji-Paraná e inaugurações movimentam o final de semana no Vale do Iaco.

Veja programação oficial da Prefeitura de Sena Madureira: