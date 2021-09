Sena Madureira é beneficiada com obras de infraestrutura pelo governo do Estado

O governo do Acre vai investir mais de R$ 6 milhões em obras de infraestrutura urbana e reformas prediais de espaços públicos nos municípios de Sena Madureira, Feijó, Senador Guiomard, Capixaba, Porto Acre, Plácido de Castro e Acrelândia. A solenidade de assinatura dos convênios com as prefeituras foi realizada na última semana, em Rio Branco, e contou com a presença do governador Gladson Cameli e os prefeitos.

A primeira cidade beneficiada foi Sena Madureira, distante 143,7 km da capital. No dia 25 de setembro, a cidade celebrou 117 anos de fundação e nesse mesmo dia foi iniciada a obra de pavimentação de três mil metros de rua e 600 metros de drenagem nos bairros Jardim Primavera, Cristo Libertador, Pista e Centro. A obra de infraestrutura será realizada com recursos no valor de mais de R$ 1 milhão.

Em agosto, o governo já havia realizado a primeira parceria com o Município, para a obra de asfaltamento de 5 km de rua. De acordo com o gestor da Secretaria de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, os municípios irão realizar as bases e sub-bases das estradas e o Estado irá realizar a pavimentação e o saneamento básico.

“Estamos trabalhando no prazo de até 40 dias para que todos sejam atendidos, mas aguardamos também que as prefeituras façam sua parte no que foi acordado, que é a realização das bases para podermos iniciar a pavimentação”, destacou Alencar.