“Sena Madureira será contemplada com Caminhão frigorífico para o transporte da Merenda Escolar”, destaca Gehlen Diniz

O deputado estadual Gehlen Diniz (PP), participou na manhã desta segunda-feira (27), em Rio Branco, de uma solenidade que marcou a entrega de 10 caminhões frigoríficos para atender demandas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O evento contou com a presença de várias autoridades, dentre as quais o governador Gladson Cameli.

Na ocasião, Gehlen reforçou o pedido para que o Núcleo da SEE de Sena Madureira também fosse contemplado e o Governo do Acre garantiu que o município receberá um desses veículos. “Esses caminhões frigoríficos são utilizados para a realização do Transporte da Merenda Escolar.

Felizmente, Sena Madureira também será contemplada e, a partir de agora, terá um veículo apropriado para esses fins, garantindo melhor qualidade na merenda para os nossos jovens. Fica o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli e a secretária de educação, Socorro Neri, por mais esse investimento em nossa cidade”, frisou.

Recorrendo aos recursos próprios, o Governo do Estado investiu 2.635.020,00 (Dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil e vinte reais) para a aquisição dos 10 caminhões frigoríficos.

Fotos: cedidas