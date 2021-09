Terceiro maior colégio eleitoral do Acre, Sena Madureira tem mais de 26 mil eleitores, aponta TRE 

Um levantamento divulgado nesta semana pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), revelou o eleitorado em 2021 da cidade de Sena Madureira. Atualmente são 26.093 moradores aptos a irem às urnas nas eleições do ano que vem. Com isso, Sena Madureira continua sendo o terceiro maior colégio eleitoral do Estado.

Nas eleições do ano passado, o número de eleitores era bem maior porque, em razão da pandemia, o TSE validou os títulos dos moradores que não tinham feito a Biometria. Passada a votação, os títulos voltaram para a condição de cancelados, onde as pessoas precisam regularizar a situação.

Também foi divulgado o eleitorado de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

Manoel Urbano: 6.404 eleitores

Santa Rosa: 3.235