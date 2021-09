Senac Beauty Day reúne palestrantes renomados em sua primeira edição; evento é online e gratuito

O Senac, referência em Educação Profissional na área de Beleza no Brasil, apresenta o: Senac Beauty Day – Beleza e Negócios. O evento, 100% gratuito e online, acontece nos dias 18 e 19 de outubro e as inscrições já estão abertas. Para participar inscreva-se acesse am.senac.br/senacbeautyday

Serão dois dias de palestras e oficinas com profissionais renomados no Brasil e no Mundo, como Robinson Trindade, Tábata Boccatto, Ivo Vilela, Tiago Parente, Lara Frantz, Vitor Pinho Olenka, Gabriel Gustavo e muito mais.

Na programação, temas que estão em alta no mundo da Beleza e vão contribuir para a profissionalização e reciclagem dos profissionais da área, como Visagismo, Corte, Embelezamento do Olhar, Transição Capilar, Técnicas de Maquiagem, Marketing Digital voltado à Beleza, entre outros. A organização estima receber um público de 10 mil pessoas.

O evento contará com duas salas com programação simultânea e um ambiente de sacola virtual. Além disso, os participantes poderão solicitar certificado de participação.

SERVIÇO:

Senac Beauty Day 2021 – Beleza e Negócios

Data: 18 e 19 de outubro

Horário: 16h às 22h

Inscrições gratuitas pelo link: am.senac.br/senacbeautyday