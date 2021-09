Senac realiza 3ª Semana da Saúde; evento recebe recebe Drauzio Varella, Daniel Barros e Ana Escobar

Com o tema o Reflexos da Pandemia na Sociedade, o Senac realizará nos dias 28 a 30 de setembro a 3ª Semana Senac Saúde. O evento é online e gratuito e, durante seus três dias de duração, receberá a presença dos médicos Drauzio Varella, Daniel Barros e Ana Escobar.

A Semana Senac Saúde é uma ação conjunta entre o Senac de 11 estados das regiões Norte e Centro Oeste. O Senac Pará fará a mediação e a transmissão do evento, que busca discutir com especialistas convidados da área as principais repercussões da pandemia de Covid-19 dentro do cenário socioeconômico e saúde pública.

O evento será transmitido no canal do Senac Pará no YouTube, e as inscrições devem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/3CIg14l.

Confira abaixo a programação completa:

28 de setembro – 20h às 21h (horário de Brasília)

Panorama da Pandemia da Covid 19, estratégias de enfrentamento e cases de sucesso na organização das instituições de saúde

Convidado: Dr. Antônio Drauzio Varella – médico oncologista, cientista e escritor brasileiro. Formado pela Universidade de São Paulo (USP). É conhecido por popularizar a informação médica no Brasil, por meio de aparições em programas de rádio, TV e pela Internet. Foi também um dos fundadores da Universidade Paulista e da Rede Objetivo, onde lecionou física e química durante muitos anos.

29 de setembro – 20h às 21h (horário de Brasília)

A Pandemia e seus reflexos sobre a saúde mental

Convidado: Dr. Daniel Martins de Barros – psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq-HC), onde atua como coordenador médico do Núcleo de Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica (Nufor). Doutor em Ciências e bacharel em Filosofia, ambos pela Universidade de São Paulo (USP). Consultor do programa Bem-Estar da TV Globo.

30 de setembro – 20h às 21h (horário de Brasília)

O cenário da pandemia e seus reflexos na infância

Convidada: Dra. Ana Maria de Ulhôa Escobar – médica pediatra, com graduação, doutorado e livre docência pela FMUSP, consultora do programa Bem-Estar, da TV Globo, membro editorial das revistas Clinics e Crescer, e autora de diversos livros sobre saúde infantil.