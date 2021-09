Senador Bittar participa de programação do aniversário de Sena e fala sobre corrida que leva nome do pai: “Comoção muito grande”

A primeira corrida Mamedio Bittar, realizada em Sena Madureira como parte das comemorações de aniversário do município, teve importantes participações – mas nenhuma delas estava tão emocionada quando o senador Márcio Bittar. Percorrendo de início ao fim e fazendo parte de toda a programação do itinerário, o Bittar conversou com a reportagem do ContilNet sobre a homenagem ao pai.

“É uma satisfação. Quero agradecer ao prefeito Mazinho, a secretária de Esportes. Dizer que, para mim, é uma comoção muito grande essa corrida receber o nome de Mamedio Bittar. Quem me conhece, sabe: meu pai foi minha inspiração”, afirma à nossa reportagem.

Para o senador, hoje relator do orçamento e uma das figuras importantes no Governo Federal, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, homenagear figuras que fizeram parte da criação dos pilares do município é homenagear a história do local – que, hoje, está alçado ao status de um dos municípios mais relevantes do Estado.

“Vieram transformar essa terra: são homens e mulheres que vieram fincar raízes, muitos que vieram nunca mais voltaram. Homenagear a corrida com o nome de um desses desbravadores é uma homenagem para todos eles. Tenho muito orgulho de ser um ‘acreano de Sena Madureira’ – falo isso em todos os locais que vou. Obrigado por tudo”, desabafa, orgulhoso.

