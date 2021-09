Senadora Mailza busca recursos para o Parque Tecnológico do Acre com ministro da Casa Civil

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) se reuniu na manhã desta quinta-feira (9) em Brasília com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para tratar do envio de recursos para implantação do Parque Tecnológico do Acre e agilidade na liberação de suas emendas para o Governo do Acre e prefeituras dos municípios acreanos.

Mailza Gomes agradeceu o apoio que o ministério tem prestado às necessidades do Acre e explicou ao ministro Ciro que o Parque Tecnológico do Acre será um espaço de fomento ao empreendedorismo local focado na biotecnologia devido o grande potencial da Amazônia na criação de novos negócios e geração de emprego e renda.

Na avaliação de Mailza, o Parque Tecnológico também impulsiona o desenvolvimento econômico, uma vez que potencializa as pesquisas e atrai empresas que atuam no ramo da biotecnologia. “Falar na construção do novo Parque Tecnológico é abrir as portas para o futuro, e estamos trabalhando no presente para ver esse sonho concretizado”, afirmou.

O ministro também aceitou o convite da senadora para uma visita ao Acre em breve, se colocou à disposição do Estado no que for preciso e garantiu audiência com o ministro de Ciência e Tecnologia para apresentação do projeto.

Durante a reunião, a senadora pediu agilidade na liberação de suas emendas para o Governo do Acre e aos municípios acreanos. Mailza já enviou R$ 200 milhões de reais para o estado.

De acordo com Mailza, Ciro Nogueira recebeu as reivindicações e disse que vai se empenhar para atender os pleitos. “O ministro entendeu que os nossos pedidos são essenciais para milhares de acreanos. Ele é um grande parceiro nosso, tem tido um olhar para o Acre, sei que os resultados vão aparecer,”, finalizou.