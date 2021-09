Senadora Mailza consegue R$ 50 milhões em emendas extras para o Acre

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) conseguiu mais R$ 50 milhões de reais em emendas extraorçamentárias junto ao Governo Federal para o Acre. Somente para infraestrutura e recuperação de ramais, foram R$ 20 milhões.

Mailza garantiu ainda R$ 10 milhões para construção de uma Casa de Passagem para o Produtor Rural e de 4 Centros de Convivência do Idoso, ambos para a prefeitura de Rio Branco. “O prefeito Bocalom me falou dessa necessidade, e logo me comprometi buscar esse recurso. Estive com a ministra Flavia Arruda, falei dessa demanda e ela nos garantiu verba para essas obras que muito vai beneficiar a população. Feliz em poder contribuir com o bem-estar dos produtores rurais e nossos idosos”, disse a senadora.

Também foram conseguidos pela parlamentar R$ 2 milhões para construção da Casa de Apoio e Acolhimento para o Produtor Rural do Juruá e R$ 13 milhões para reforma do Palácio Rio Branco, da Biblioteca da Floresta e do Teatro Plácido de Castro. Outro compromisso de Mailza é com o produtor rural, que teve R$ 5 milhões viabilizados para assistência técnica. O recurso será usado na compra de carros e equipamentos para fortalecer a agricultura no estado.

Em julho, Mailza se reuniu com a ministra Flávia Arruda, que garantiu o pagamento dos recursos. “Agradeço muito à ministra e o Governo Federal pelo carinho com as pautas importantes para o Acre. Vamos ajudar no que for preciso para levar melhorias para a população. O investimento em infraestrutura também vai gerar empregos, melhoria dos ramais e desenvolver a economia dos nossos municípios que tanto necessitam”, finalizou a senadora.