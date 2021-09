Sepa participa de visita técnica em áreas de plantio de café, em Acrelândia

A cafeicultura é uma das cadeias de produção que se destacam na economia acreana. Assim, para que este setor continue desempenhando esse protagonismo, os representantes dos poderes executivo e legislativo necessitam estar em constate diálogo com produtores rurais.

Neste sentido, para fortalecer essa aproximação, e consequentemente inserir o cultivo de café, cada vez mais no circuito de incentivo ao agronegócio, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) participou neste fim de semana, de visitas técnica a lavouras e viveiros, localizados na cidade de Acrelândia.

Os encontros foram promovidos pela gestão municipal e contaram com a presença do prefeito Olavinho Resende, secretário de agricultura e meio ambiente do município, Mauro Ramalho, gestor da Sepa, Nenê Junqueira, deputado federal, Flaviano Melo, além de agentes técnicos e produtores de café, residentes no Ramal Granada.

“O governo Gladson Cameli está estreitando os laços com os gestores municipais para o fortalecer as políticas públicas em prol dos produtores rurais. Por isso, participamos de várias ações itenerantes para ouvirmos a comunidade e nos colocamos a disposição para apoiar ainda mais o setor produtivo, como exemplo, do café”, relata o secretário de Produção e Agronegócio, Nenê Junqueira

Cerca de 1.100 hectares de lavouras de café estão espalhados pelo estado, sendo que Acrelândia e Manoel Urbano, são os municípios com maior volume de produção. Em cada hectare é possível cultivar até 3 toneladas do produto para comercialização, o que equivale a 22 milhões de reais anuais circulando, por intermédio da cafeicultura, para a mão do produtor rural.

“O incentivo à produção agrícola, que eu tanto defendo e faço questão de apoiar, ajuda a mover a economia local de ponta a ponta. E aqui em Acrelândia, eu fico feliz em ver os resultados obtidos, ouvir as expectativas da comunidade rural, e principalmente em saber que a colheitadeira envida pelo nosso mandato ao município, tem sido uma verdadeira mão na roda para os produtores de café”, destaca o deputado federal, Flaviano Melo.